Im November lädt das FEZ-Berlin Familien und Kinder zum traditionellen Puppentheaterfest ein.

Das beliebte Puppentheaterfest findet 2019 bereits zum 23. Mal statt. Auf insgesamt 25 Bühnen und in mehr als 100 Vorstellungen geben Puppenspielerinnen und Puppenspieler Einblick in die Vielfalt des Figurenspiels. Die Kinder können sich also auf ein anspruchsvolles, interessantes und abwechslungsreiches Programm freuen.



Unterschiedliche Spielformen, kunstvolle Puppen und Figuren, Schattenspiele, Objekttheater und weitere vielfältige Darbietungen lassen kleine und große Zuschauer 14 Stunden nonstop in die Welt der Märchen, Fabelwesen und Geschichten eintauchen.