Weihnachten satt: Das Weihnachtsfilmfestival ist das erste seiner Art und findet 2019 im Kino Moviemento in Kreuzberg statt.

Das Berliner Weihnachtsfilmfestival möchte all jenen ein Zuhause bieten, die dem Weihnachtsstress entfliehen wollen oder die ihre Liebsten zur Weihnachtszeit nicht in der Nähe haben. Gezeigt werden unkonventionelle Weihnachtsfilme, wie weihnachtlichen Komödien, aber auch kritische, tragische, satirische sowie schaurige Beiträge aus über 25 verschiedenen Ländern rund um das Fest der Liebe. Alle Filme werden in Originalversion mit englischen Untertiteln gezeigt.