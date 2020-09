Nach rund 6 Jahren ist es 2021 wieder soweit: Im Juni können Berliner wieder eine partielle Sonnenfinsternis beobachten.

13 prozentige Sonnenabdeckung in Berlin

Die partielle Sonnenfinsternis in Berlin 2021 dauert 2 Stunden und 7 Minuten. Gut 13 Prozent der Sonne sind zum Höhepunkt der Finsternis um 12:38 Uhr bedeckt. Ein allgemeiner Helligkeitsabfall ist bei diesem Bedeckungsgrad nicht zu erwarten.



Etwas weiter abgedeckt wird die Sonne in den nördlichen Regionen. So lässt sich in Hamburg etwa eine 17 prozentige Sonnenabdeckung beobachten.



Die nächste sichtbare Sonnenfinsternis in Berlin wird am 25. Oktober 2022 stattfinden. Auf eine Sonnenfinsternis mit großflächiger Abdeckung müssen Berliner noch bis zum August 2026 warten.