Veranstaltungen am Frauentag

08. März 2022

Der Internationale Frauentag am 8. März ist ein arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag in Berlin: Tipps für einen unterhaltsamen und ereignisreichen Frauentag in der Hauptstadt.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen derzeit nur unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien öffnen. Veranstaltungen sind unter Hygieneauflagen erlaubt. In Innenräumen gilt die erweiterte 2G-Regel. Weitere Informationen »

Veranstaltungen zu den Themen Frauentag und Frauenrechte

Hidden Stars: Wie Frauen die Sterne entdeckten



Eintritt: 9 Euro Die Erforschung des Universums ist eine gewaltige, gemeinschaftliche Aufgabe für alle Menschen auf diesem Planeten. Zum Internationalen Frauentag stellen wir Ihnen eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen vor, die am Ende des 19. Jahrhunderts viel dazu beigetragen hat, unser Wissen über Sterne zu erweitern.Hidden Stars: Wie Frauen die Sterne entdeckten08. März 202217 Uhrauf Zeiss-Großplanetarium 9 Euro

Kostenloser Eintritt im Haus Natur und Umwelt



Eintritt: frei Gemütlicher Frauentag im Grünen: Das Haus Natur und Umwelt feiert den Tag der Frauen mit einem Grillbuffet und kostenlosen Eintritt für Frauen.Eintrittsfreier Tag08. März 202209 bis 15 UhrHaus Natur und Umwelt im FEZ Berlin frei

