Vom 22. Februar 2021 an wollen öffentliche Bibliotheken in Berlin den Ausleihbetrieb wieder aufnehmen. Nicht jeder Standort wird öffnen können, aber in allen Bezirken werden Bibliotheken geöffnet sein. Auch die Zentral- und Landesbibliothek werde wieder ausleihen, sagte Pressesprecherin Anna Jacobi am Freitag. Zuvor hatte der Senat wieder Leihverkehr vom kommenden Montag an zugelassen.