Grütters: Berlinale nicht Corona opfern

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat die Berlinale bestärkt, an dem Filmfestival im kommenden Jahr in veränderter Form festzuhalten.

«Die Berlinale begeistert seit 70 Jahren hunderttausende Filmenthusiasten in Berlin und weltweit. Deshalb wollen wir sie auch nicht Corona opfern, sondern haben die Chancen ausgelotet, auch 2021 neue Filme zu zeigen und unser großes, begeistertes Publikum zu erreichen», sagte die CDU-Politikerin der dpa in Berlin. In der alternativen Planung der Berlinale sieht Grütters ein «starkes kultur- und filmpolitisches Signal».