Dem Himmel so nah

Das Tempelhofer Feld lädt in der Weihnachtszeit mit Licht, Sound, skurrilen Figuren und Liveperformances zu einer magischen Reise in die eigene Fantasie.

© dpa

Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2023 in Berlin. mehr