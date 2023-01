Familientheater unter freiem Himmel: Bei «Als die Schokolade vom Himmel fiel» können Familien auf dem Tempelhofer Feld von Station zu Station schlendern.

An den verschiedenen Zwischenhalten erzählen Künstler:innen mittels Figuren- und Objekttheater eine zauberhafte Erzählung vor dem Hintergrund der Luftbrücke. Die Geschichte spielt im Winter 1949. Gerda möchte für ihren Bruder einen Geburtstagskuchen backen, doch in der Nachkriegsstadt bekommt sie die Zutaten nicht. Dann hört sie, dass es über dem Tempelhofer Feld angeblich Schokolade regnet.

