Fête de la Croquette zum Independence Day

Die Interpretationen der frittierten Leckerei sind international geprägt, fantasievoll und vielfältig.Das Restaurant Bird in the Kitchen präsentiert etwa Jakobsmuschel-Kroketten mit Wildreis und einer Whiskey-Craft-Bier-Glasur. Die Variante aus dem Cordo besteht aus Süßkartoffel und Kimchi. Dazu gibt es eine Shiitake-Algen-Aioli. Weiteres Highlight sind die veganen «Mac no Cheese»-Bällchen von Good n' Vegan. Genügend Hunger sollten Besucher für die Cheddar-Chili-Kartoffelbombe von Goldies mit Furikake, Sichuan-Chili-Mayo und Zhoug mitbringen. Der Lausebengel bleibt bei einem Klassiker: Blutwurst-Kroketten mit Pflaumen. Extravagant wird es mit dem Restaurant Irma La Douce , welches Hummer-Kroketten mit grüner Mango und Linsen serviert. Eine spanisch-koreanische Fusion-Version der Kroketten kommt aus der Fritteuse des Kochu Karu : Zu Rindfleisch-Bällchen gibt es Zwiebelblüten-Essig-Mayonnaise, Sojasauce, geräucherte Jalapeño-Chili und Craft-Bier-Marmelade