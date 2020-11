Slam 2019: Deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaften

Das größte Bühnenliteraturfestival der Welt kommt in die Hauptstadt: Die Deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaften finden 2019 in Berlin statt.

Mit zahlreichen regelmäßigen Veranstaltungen beherbergt Berlin eine lebendige Poetry Slam-Szene. In diesem Jahr kämpfen die rund 150 Poeten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Südtirol in Berlin um den Titel. Nebst internationalen Dichtern starten auch bekannte Gesichter aus der Berliner Szene - etwa Max Golenz, Levin Simmet, Fee und Aidin Halimi.

Eröffnet wird das Festival mit einer Gala im Konzertsaal der Universität der Künste. Die Vorrunden finden in Ritter Butze, SO36, Tiyatrom, Gretchen, Admiralspalast und Lido statt. Das Einzelfinale, der krönende Abschluss, findet vor tausenden Zuschauern im Tempodrom statt.

© dpa

Beim Poetry Slam treten Poeten, Dichter und Autoren gegeneinander an. Eine Auswahl an Dichterschlachten in Berlin. mehr