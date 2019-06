70 Jahre Berliner Luftbrücke: Big Lift

Zum 70. Luftbrückenjubiläum sollte der «Big Lift» neu inszeniert werden. Einige «Rosinenbomber» sollen aus diesem Anlass Berlin überfliegen.

Ein DC-3 "Rosinenbomber" fliegt am 30.07.2013 Ehrenrunden über den Flughafen in Schönefeld (Brandenburg).

Mit Flügen von Original-Maschinen des Typs Douglas DC-3 soll vom 10. bis 17. Juni an verschiedenen Standorten in Deutschland an die historische Hilfsaktion erinnert werden, wie der Förderverein Luftbrücke Berlin 70 am 20. März 2019 mitteilte.