Norbert Bisky mit Doppelausstellung zu DDR und Mauerfall

30 Jahre nach dem Mauerfall arbeitet der in der DDR geborene Maler Norbert Bisky (49) seine Erfahrung mit Teilung, Wiedervereinigung und den Folgen in einer zusammenhängenden Doppelausstellung auf.

«Pompa» ist in der Matthäus-Kirche Berlin mit rund 40 Arbeiten zu sehen (10. November 1919 bis 16. Februar 2020), für «Rant» hängen in der Potsdamer Villa Schöningen 47 Werke (9. November 2019 bis 23. Februar 2020). «Beide Orte liegen nahe der ehemaligen Grenze», sagte Bisky am 07. November 2019 in Berlin, «das war mir sehr wichtig».