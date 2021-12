Innenministerium: Lage an der Grenze zu Polen entspannt sich

Nach dem zeitweise drastischen Anstieg unerlaubter Einreisen über Belarus und Polen nach Deutschland hat sich die Lage aus Sicht von Brandenburgs Landesregierung beruhigt. «Im Prinzip entspannt sich die Situation», sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings könne sich die Lage der vergangenen Monate «jederzeit wiederholen». Auch in der zentralen Erstaufnahme des Landes, der ZABH in Eisenhüttenstadt, hätten sich die Verhältnisse wieder normalisiert, teilte ihr Leiter Olaf Jansen mit.

Seit Jahresmitte war die Zahl der Migranten auf der Belarus-Route zunächst rasant angestiegen. Die EU sieht dahinter eine gezielte Politik des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Allein im Oktober wurden in Deutschland 5285 unerlaubte Einreisen mit Bezug auf Belarus registriert, meist an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg. Im November waren es 2849. Seitdem ist die Zahl der Ankünfte stark gesunken - auf weniger als 20 am Tag.