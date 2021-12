FDP: Gemeinsamer Ausschuss Berlin-Brandenburg dringend nötig

Die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus hält eine engere parlamentarische Zusammenarbeit zwischen der Hauptstadt und Brandenburg für dringend nötig. Sie fordert dazu, in beiden Landesparlamenten jeweils einen Parlamentsausschuss für die Metropolregion Berlin-Brandenburg einzusetzen. Beide könnten dann regelmäßig gemeinsam tagen und die Zusammenarbeit beider Länder etwa in der Wirtschafts-, Verkehrs- oder Wohnungspolitik vorantreiben.

Seit mehreren Jahren gibt es immer wieder Vorstöße und Vorschläge, um die Zusammenarbeit beider Landesparlamente zu verbessern. In eine konkrete Form wurde aber bisher nichts gegossen - auch weil die Materie verfassungsrechtlich schwierig ist. So dürfte ein faktisch gemeinsamer Ausschuss keine für beide Parlamente bindenden Beschlüsse fassen. Die Berliner FDP will dennoch in der nun begonnen neuen Legislaturperiode mit einem Antrag für das Abgeordnetenhaus einen neuen Anlauf nehmen, das Thema auf die Agenda zu setzen.