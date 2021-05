Lebensretter warnen: Wegen Corona mehr Nichtschwimmer

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Brandenburg für mehr Nichtschwimmer gesorgt. Schwimm- und Freibäder waren lange geschlossen, eine Ausbildung oder Schwimmunterricht habe nicht stattfinden können, sagte DLRG-Sprecher Daniel Keip der Deutschen Presse-Agentur. «Wir schieben eine Welle von Nichtschwimmern vor uns her. Jetzt, wo das Wetter besser wird, machen wir uns Sorgen, dass wir mehrere Jahrgänge nicht richtig ausgebildet haben.»

In der Pandemie sei die Gefahr von Badeunfällen nicht geringer geworden, weil die Menschen sich wegen geschlossener Freibäder und Schwimmbäder andere Gelegenheiten gesucht hätten, baden zu gehen, berichtete Keip. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr nach Angaben der DLRG 24 Menschen ertrunken - das sind zehn Todesfälle weniger als im Jahr 2019.

Für diesen Sommer versucht die DLRG in Brandenburg nach eigenen Angaben, möglichst viel Schwimmausbildung für Anfänger anzubieten. Aber auch die Schulen seien jetzt gefragt. Und die öffentlichen Schwimmbäder in den Kommunen müssten Kapazitäten für Schwimmunterricht schaffen. Vor allem aber sollten Eltern eine besondere Verantwortung dafür tragen, dass Kinder ein Schwimmabzeichen machen, sagte Keip. Kein Binnenland sei so wasserreich wie Brandenburg. Jeden ziehe es im Sommer an die Badeseen. «Kinder ertrinken leise», so Keip. Sie sollten deshalb nicht allein ins Wasser gelassen werden.