Brandenburg hält weitere Schweinepest-Fälle für realistisch

Die Brandenburger Landesregierung geht nach dem ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest von weiteren betroffenen Tieren aus. «Es wäre ein Wunder, wenn es ein Einzelfall bleiben würde», sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag in Potsdam. «Wir haben bis jetzt keine weiteren positiven Befunde, aber es ist realistischerweise davon auszugehen.» Das infizierte Tier, das vergangene Woche entdeckt wurde, sei der Kadaver einer zwei- bis dreijährigen Bache gewesen, der zwei bis vier Wochen dort gelegen habe. Nach dem ersten Fall wurden weitere Wildschweinkadaver entdeckt, von denen Proben untersucht werden.

Die Afrikanische Schweinepest war vergangene Woche bei einem bei Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße gefundenem toten Wildschwein nachgewiesen worden. Inzwischen wurde ein 12 Kilometer langer mobiler Elektrozaun rund um die Kernzone am Fundort aufgestellt.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

