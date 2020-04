CDU Brandenburg fordert Öffnung von Geschäften

Als erste Schritte für eine Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise hält die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag eine Öffnung von Einzelhandelsgeschäften und der Gastronomie für sinnvoll.

Dies sei notwendig etwa für kleinere Boutiquen, die bereits Sommerware geordert und bezahlt hätten, sagte der CDU-Abgeordnete Frank Bommert am Montag nach der Fraktionssitzung. Dabei müsse selbstverständlich darauf geachtet werden, dass die Hygiene- und Abstandsvorschriften gewahrt werden könnten. So könnten in Restaurants etwa die Zahl der Plätze halbiert werden und die Kellner einen Mundschutz tragen.