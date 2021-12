Nach linksextremen Brandanschlägen: Bewährungsstrafe

Mehr als zehn Jahre nach linksextremen Brandanschlägen in Berlin ist ein Angeklagter zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der 46-Jährige habe sich der Beihilfe zur Brandstiftung schuldig gemacht, begründete das Landgericht der Hauptstadt das Urteil am Mittwoch. Als Mitglied einer militanten, staatsfeindlichen Gruppe namens «Revolutionäre Linke»(RL)/«Revolutionäre Aktionszellen» (RAZ) habe er bei zwei politisch motivierten Anschlägen gegenüber den Haupttätern zugesagt, sich um die Versendung des Bekennerschreibens zu kümmern. Durch habe er «psychische Beihilfe» geleistet.

Dem Angeklagten wurde zudem auferlegt, 360 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten. Zur Verurteilung hätten zwei in der Nacht zum 27. April 2011 verübte Anschläge geführt, so das Gericht. Diese seien von der Gruppierung, die im linksradikalen Spektrum agiert habe, verübt worden. Zunächst sei das Holztor der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin-Mitte und etwa eine halbe Stunde später die Eingangstür des Amtsgerichts Wedding in Brand gesetzt worden. Der Sachschaden habe insgesamt etwa 57.000 Euro betragen. In einem dritten Fall der Anklage erfolgte ein Freispruch.