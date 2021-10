Justiz will Kampf gegen organisierte Kriminalität verstärken

Der Berliner Senat will den Kampf gegen organisierte Kriminalität verstärken und dafür das Landgericht aufrüsten. Zeitnah solle es zur Bewältigung sogenannter Encrochat-Verfahren drei bis fünf zusätzliche Große Strafkammern erhalten, sagte der Sprecher der Justizverwaltung, Sebastian Brux, der «Berliner Morgenpost».

Am Gericht rechnet man demnach mit 400 zusätzlichen Anklagen auf Grundlage der Encrochat-Daten - das entspricht fast einer Verdoppelung des Jahrespensums. Die Kryptierungs-Software Encrochat wurde von der organisierten Kriminalität zur Abwicklung illegaler Geschäfte genutzt. Der Dienst galt wegen seiner aufwendigen Verschlüsselung als nicht zu knacken. Der Polizei in den Niederlanden und Frankreich gelang es dennoch im vergangenen Jahr, Millionen geheimer Daten abzuschöpfen. Dies führte zu zahlreichen Verhaftungen in ganz Europa.