Hütchenspielerbande am Treptower Park festgenommen

Die Handschellen klickten am Sonntagnachmittag im Hafenbereich der Schiffsanlegestellen am Treptower Park in Berliner Ortsteil Alt-Treptow . Die Tatverdächtigen seien dort bei betrügerischen Spielzügen beobachtet worden, mit denen sie bis zum Zugriff der Ermittler einen unteren vierstelligen Betrag erbeuteten. In einem abseits des Parks durchsuchten Auto seien zudem unter anderem Spielutensilien gefunden worden. Bisher seien 18 Menschen ermittelt werden, die am entsprechenden Nachmittag beim Hütchenspiel betrogen wurden. Der Festnahmen erfolgten im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes zur stadtweiten Bekämpfung der Hütchenspielkriminalität. Die Festgenommenen, die sich bereits vor mehreren Wochen zusammengetan haben sollen, sollen am Montag zwecks Erlasses von Haftbefehlen einem Richter vorgeführt werden.