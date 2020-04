Polizeihund beißt zu: Mann kommt ins Krankenhaus

Ein Mann ist verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er nach ersten Informationen von einem Polizeihund gebissen worden sein soll. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte, hätten Polizisten eine Gruppe von sieben bis neun Menschen kontrolliert, weil jemand ein Messer dabeigehabt haben soll. Nach Angaben des Sprechers habe es Widerstand aus der Gruppe gegen die Überprüfung gegeben. Dabei habe der Polizeihund zugebissen. Die Schwere der Verletzung und weitere Informationen zum Ablauf blieben zunächst unklar. Es werde ermittelt, sagte der Sprecher. Der Vorfall geschah in der Nacht in der Rhinstraße an der Grenze zwischen den Bezirken Lichtenberg und Marzahn.

