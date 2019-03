Expertin zu Suche nach Rebecca: Sucherfolge durch Spürhunde nicht sehr wahrscheinlich

Aufwendig suchte die Polizei mit Hunden nach der vermissten Rebecca. Eingesetzt wurden auch spezielle Hunde, die noch nach längerer Zeit Gerüche von Menschen verfolgen sollen: die berühmten Mantrailer. Aber klappt sowas auch nach Autofahrten? Und Wochen später?

Die Suche der Berliner Polizei mit sogenannten Mantrailer-Hunden nach der vermissten Rebecca an Straßen wird von einer Expertin für nicht aussichtsreich gehalten. «Die Suche entlang der Autobahn sehe ich sehr, sehr kritisch und ich traile jetzt seit 20 Jahren», sagte die Mantrailer-Ausbilderin und -trainerin Karina Kalks aus Österreich am Montag (18. März 2019) der Deutschen Presse-Agentur. Bei Autofahrten blieben kaum Geruchsspuren zurück, zudem hielten sie sich nicht wochenlang. Warum die Polizei trotzdem so vorgehe, könne sie nicht verstehen.

Die Mantrailer verfolgten Geruchsspuren, meist erzeugt durch Mikroorganismen im und am Menschen, erklärte Kalks. «Wir verlieren ständig sehr viele Geruchspartikel, sowohl Hautschuppen wie auch gasförmige Duftstoffe. Was genau davon die Hunde alles riechen, um eine Spur zu verfolgen, wissen wir nicht vollständig. Aber wir sehen, dass es funktioniert.»

Leichenspürhunde sehr zuverlässig

Im Gegensatz zu Mantrailern suchten Leichenspürhunde nach anderen Geruchsstoffen als bei einer vermissten lebenden Person. Solche Geruchspartikel entstünden auch bei Toten in Gewässern. Ausgebildete Hunde könnten aufgestiegene Partikel in den Verwesungsgasen an der Wasseroberfläche riechen. «Das funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Ähnlich wie die Suche in einer Lawine.»