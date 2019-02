Ermittler hätten am Mittwoch (27. Februar 2019) Plakate im Umfeld des Tatortes aufgehängt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am 30. Januar gegen 23.30 Uhr war es an der Einmündung Braunschweiger Straße/Zeitzer Straße zu einer Auseinandersetzung mehrerer Menschen gekommen, in deren Folge das Opfer tödliche Stichverletzungen erlitt . Eine Wiederbelebung war erfolglos geblieben. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei bittet um Hinweise