Unbekannte haben in einem Wahlkreisbüro der Grünen im Wedding Fensterscheiben beschädigt.

Wie die Polizei am Montag (11. Februar 2019) weiter mitteilte, seien die Scheiben in dem Büro in der Malplaquetstraße vermutlich mit Kleinpflastersteinen beworfen worden. Beamte sicherten die noch vor dem Gebäude liegenden Steine. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.