Neue Pläne für Spreepark : Eierhäuschen eröffnet 2022

Die Pläne für den einstigen Vergnügungspark im Berliner Plänterwald werden konkreter: Im Herbst kommenden Jahres soll als erste Station das neu sanierte Eierhäuschen öffnen.

Stefan Tidow (l-r), Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz, Christoph Schmidt, Geschäftsführer Grün Berlin GmbH, und Katja Aßmann, Künstlerische Leitung Zentrum für Kunst und öffentlicher Raum in Berlin und damit auch vom Spreepark, stehen vor dem Eierhäuschen im Spreepark.

«Wir werden in dem nächsten Jahr die Sache abschließen», sagte Christoph Schmidt, Geschäftsführer des Unternehmens Grün Berlin bei einem Rundgang am Donnerstag (16. September 2021). Dabei wurden die Ergebnisse einer vierjährigen Bürgerbeteiligung für den Park vorgestellt.

Riesenrad soll sich 2024 wieder drehen

In dem ehemaligen Ausflugslokal sollen dem neuen Konzept zufolge ein Restaurant, ein Biergarten, aber auch vier Atelierwohnungen für Künstler und Ausstellungsräume untergebracht werden. Zeitgleich mit der Eröffnung soll auch ein Schiffsanleger an dem Lokal den Betrieb aufnehmen. 2023 starten der Probetrieb der Mero-Halle - in dem früheren Restaurant soll ein Kunst- und Kulturraum entstehen - und die Bauarbeiten im Kernbereich des Parks. 2024 soll der Hauptteil des Parks mit Riesenrad eröffnet werden. 2026 soll alles fertig sein.