Einlass-App: «Bärcode» soll Corona-Testergebnisse sichern

Der Senat stimmte am 04. Mai 2021 einem entsprechenden Pilotprojekt aus der Charité zu. Der «Bärcode» könne auch als digitaler Impfnachweis eingesetzt werden. Bis Ende 2021 sollen die Software und der «Bärcode» entwickelt und geprüft werden. Die Anwendung soll unter Kontrolle der Charité zunächst in Friseurläden erprobt werden. Danach könne der Code flächendeckend eingesetzt werden, etwa beim Einlass in Kultureinrichtungen, teilte der Senat weiter mit.