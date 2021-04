Ärzteverbände fordern für über 60-Jährige nur Astrazeneca

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und die Ärztekammer in Berlin fordern, ab sofort alle Menschen über 60 Jahren in den Impfzentren nur noch mit dem Impfstoff von Astrazeneca gegen Corona zu impfen.

«Die Wahlfreiheit in Berlins Impfzentren muss beendet werden», erklärten beide ärztlichen Standesvertretungen am 16. April 2021. «Nur so können die Menschen unter 60 Jahren, die zum Beispiel aufgrund ihrer schweren Vorerkrankungen eine dringende Impfung benötigen, schneller berücksichtigt werden. Denn sie dürfen aktuell nur mit Biontech und Moderna geimpft werden.»