Flughafen Tegel wird Einsatzzentrale für Impfteams

Sie sollen deren Bewohner gegen das Coronavirus impfen. Das teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag auf dem Gelände des früheren Flughafens mit. Im alten Terminal C ist eines der sechs Berliner Impfzentren untergebracht, die für die künftigen Corona-Massenimpfungen vorgesehen sind. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, Burkhard Ruppert, sagte: «Wir fangen am 27. an mit 60 Fahrzeugen. Zahlreiche dieser Transporter für den Einsatz der mobilen Impfteams standen auf dem Flughafengelände bereits nebeneinander auf dem Parkplatz. Ruppert sagte, es werde auch eine Impfstelle in der Arena in Treptow genutzt. Die 60 mobilen Impfteams sollen in allen Berliner Bezirken zum Einsatz kommen.