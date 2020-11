Tag der offenen Tür am Flughafen Tegel geplant

Die Berliner können im nächsten Sommer voraussichtlich auf den Start- und Landebahnen des Flughafens Tegel spazieren gehen.

Nach der Schließung an diesem Sonntag (08. November 2020) solle für den August ein «Tag der offenen Tür» auf dem Gelände und in den Gebäuden geplant werden, wie die Tegel-Projektgesellschaft am Montag mitteilte. «Ein Blick hinter die Kulissen des ehemaligen Flughafens wird ebenso möglich sein, wie ein Blick in die Zukunft, auf das neue Kapitel von Berlin TXL», hieß es. Auf dem Gelände sind unter anderem Wohnungen und ein Forschungs- und Gewerbepark geplant.