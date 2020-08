Nach Berliner Demonstrationsverbot: Gewaltaufrufe im Netz

Ungeachtet des Verbots der geplanten Berliner Großdemonstration gegen die Corona-Politik mehren sich im Internet Aufrufe, am kommenden Wochenende trotzdem in die Hauptstadt zu reisen und zu protestieren.

Teilweise wurde dabei Gewalt und politischer Umsturz gefordert. «Die extremeren Kräfte pochen gerade darauf, die Demonstration durchzuführen», sagte der Politikwissenschaftler Josef Holnburger am 26. August 2020 der Deutschen Presse-Agentur. Er forscht zu Verschwörungsmythen in sozialen Medien. Dort wird selbst vor Gewalt nicht zurückgeschreckt. Auch Waffen seien ab jetzt zur Gegenwehr erlaubt, hieß es etwa im Messenger-Dienst Telegram. Es wird zum «Sturm auf Berlin» angestachelt, rechtsextreme Influencer rufen zu Reisen in die Hauptstadt auf. Es gebe die Stimmung: «Jetzt erst recht!», so Holnburger.