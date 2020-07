Corona-App nicht mit Gesundheitsämtern und Laboren verbunden

Die mangelnde Digitalisierung im Berliner Gesundheitswesen wirkt sich auf die seit Mitte Juni verfügbare Corona- Warn-App aus.

Folge: Wer der App einen positiven Corona-Test melden möchte, um andere zu warnen, muss eine Hotline anrufen. Dann wird mittels bestimmter Fragen verifiziert, ob die Person wirklich erkrankt ist. Ist das der Fall, erhält sie eine Bestätigung auf ihr Smartphone, mittels der dann die Kontaktpersonen über die App informiert werden können. Die können sich dann zum Beispiel selbst testen lassen. Eigentlich soll dieses anonymisierte Verfahren automatisiert über QR-Codes funktionieren, die Gesundheitsämter und Labore erzeugen, in denen die Corona-Tests ausgewertet werden. Doch das wird in Berlin noch dauern. «Es ist geplant, die derzeit noch erforderliche telefonische Verifikation im Zuge der zunehmenden digitalen Anbindung schrittweise abzubauen», erklärte die Gesundheitsverwaltung.

Technische Voraussetzungen noch nicht gegeben

Bisher seien die Gesundheitsämter noch nicht an den Server zur Erzeugung der QR-Codes angeschlossen. «Dies wird voraussichtlich noch einige Wochen in Anspruch nehmen.» Gleiches Bild bei den Laboren: «Die technischen Möglichkeiten werden erst in den nächsten Wochen entstehen», hieß es in der Antwort.