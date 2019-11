Rot-rot-grüne Koalition: Noch mehr Geld für Klima und Beamte

Die Berliner Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne erhöhen im kommenden Haushaltsplan die bereits beabsichtigten Ausgaben für Klimaschutz und die Berlinzulage für Beamte und öffentliche Angestellte. Außerdem gibt es mehr für diverse größere und kleinere Projekte wie die Beratungen zum Mietendeckel, wie die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Linke und Grüne am Montag ankündigten. Kritik gab es am Senat wegen schlechter Überarbeitung des Entwurfs zum Doppelhaushalt 2020/2021. «Die Zuarbeit des Senats lässt noch Luft nach oben», sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek.

Die Koalitionsfraktionen legten für den Doppelhaushalt nun noch mal 131 Millionen Euro Ausgaben für das nächste Jahr und 198 Millionen Euro für das Jahr 2021 drauf. Gleichzeitig verlangten sie vom Senat Einsparungen, sogenannte pauschale Minderausgaben, in den nächsten beiden Jahren in Höhe von insgesamt 360 Millionen Euro.

Im nächsten Jahr gibt Berlin 31 Milliarden Euro aus, im Jahr 2021 sollen es 32,4 Milliarden Euro sein. Der Landeshaushalt für beide Jahre wird seit Monaten beraten. Im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses geht es voraussichtlich am 6. Dezember um die letzten Feinheiten. Am 12. Dezember soll er vom Landesparlament beschlossen werden.

Begründet wird das mit den in den vergangenen Jahren gestiegenen Preisen für Wohnen und Leben in Berlin. Die Regierungsfraktionen bezogen nun zusätzlich noch Erzieher in landeseigenen Kitas und weitere Angestellte in den Plan mit ein. Es gehe um die «Vision einer bezahlbaren Stadt», sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh.