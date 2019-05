«Ein Europa für alle»: Großdemonstration gegen Nationalismus

Am 19. Mai 2019, genau eine Woche vor der Europawahl, wollen zahlreiche Initiativen und Gruppen mit einer großen Demonstration in Berlin gegen Nationalismus und Ausgrenzung protestieren.

50 000 Teilnehmer sind laut Polizei dazu ab Sonntagmittag angemeldet. Der Demonstrationszug mit dem Titel «Ein Europa für alle» soll vom Alexanderplatz (12 Uhr) zum Großen Stern führen. Die Route führt vom Alex über die Grunerstraße, Leipziger Straße, Ebertstraße und die Straße des 17. Juni zur Siegessäule. Weitere Demonstrationen sind nach Angaben der Organisatoren in anderen deutschen Großstädten geplant sowie in 42 Städten in 12 weiteren Ländern. Berliner Künstler und Vertreter von Kultureinrichtungen ziehen am 19. Mai 2019 mit einem eigenen Demonstrationszug durch die Hauptstadt.

Aufruf wurde auch von mehreren Parteien unterstützt

Die Organisationen wie Campact und die Naturfreunde wollen sich für eine offene Gesellschaft einsetzen. Die Europawahl am 26. Mai 2019 sei eine «Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen Union», heißt es in dem Aufruf. Der Vormarsch der Nationalisten müsse verhindert werden. «Tretet ein gegen Nationalismus und für ein demokratisches, friedliches und solidarisches Europa.» Außer in Berlin soll auch in Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln, Leipzig und Stuttgart demonstriert werden.