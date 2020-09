Das Theater X in Moabit möchte ein lebendiger und offener Ort für Kunst, Kritik und ausdrucksstarke Theaterstücke sein.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, gelten in Berlin umfangreiche Abstands- und Hygieneregeln. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Veranstaltungen direkt an den entsprechenden Veranstalter oder besuchen die Website des Veranstaltungsortes. Weitere Informationen »

Die Macher des Theaterfestivals Festiwalla eröffneten mit dem Theater X Ende Oktober 2015 ihre erste eigene Bühne in Berlin. Das Theater wird von einer zehnköpfigen Intendanz geleitet, in der alle Bereiche des Betriebes vertreten sind und in dem Jugendliche auf Augenhöhe die Geschicke des Theaters mitbestimmen können. Jugendliche können sich so Kompetenzen in den Bereichen Regie, Schauspiel, Ton, Licht, Masken- und Bühnenbild erarbeiten.