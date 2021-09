Schon immer haben an der Deutschen Oper namhafte Dirigenten gewirkt, von Bruno Walter über Furtwängler bis Karajan, von Lorin Maazel bis Karl Böhm. Ihre Geschichte reicht bis in die Gründerjahre. 1912 wurde an der Bismarckstraße das „Deutsche Opernhaus“ der damals noch autonomen Stadt Charlottenburg eröffnet. Durch einen Bombenangriff wurde das Haus 1943 zu großen Teilen zerstört. Kurz nach Ende des Krieges nahm die Oper im September 1945 den Spielbetrieb wieder auf – im Theater des Westens. Erst 1961 wurde sie als „Deutsche Oper Berlin“ in dem nach Plänen von Fritz Bornemann errichteten Neubau an der Bismarckstraße als jüngstes und größtes Berliner Opernhaus wiedereröffnet.