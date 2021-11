Oliver Reese: 2G ist ein geeignetes Instrument

«Der Erfahrung nach sind über 95 Prozent des Publikums sowieso bereits geimpft oder genesen. Es sind nur noch sehr wenige Zuschauer, die am Abend mit einem Test kommen.» In Berlin gibt es von Montag an strengere Corona-Regeln. Nur noch Geimpfte und Genesene (2G) sollen dann Zutritt zum Beispiel zu Restaurants, Kinos, Theatern , Museen, Galerien oder Konzerthäusern haben, nicht auch Getestete.