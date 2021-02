Theatertreffen: Erstmals digitale Projekte ausgewählt

Die Pandemie verändert das Berliner Theatertreffen. Erstmals sind zu dem Bühnenfestival auch zwei Produktionen eingeladen, deren Premiere online als Livestream stattfand.

Das gelte für «Der Zauberberg» am Deutschen Theater und das hybride Format «Show Me A Good Time» vom Künstlerkollektiv Gob Squad, sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer am Dienstag (09. Februar 2021).