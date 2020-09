«Gott»: Von Schirachs neues Theaterstück wird uraufgeführt

Die Uraufführung soll am heutigen Donnerstag (10. September 2020, 19.30 Uhr) parallel in zwei Häusern stattfinden: Am Berliner Ensemble übernimmt Intendant Oliver Reese die Regie, am Düsseldorfer Schauspielhaus Robert Gerloff. Mit seinen Büchern landet von Schirach regelmäßig auf den Bestsellerlisten. In seinem ersten Theaterstück « Terror » ließ er das Publikum über eine moralische Frage abstimmen. Ähnliches ist nun auch beim zweiten Bühnenstück geplant.