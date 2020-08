«Linie 1» im Grips Theater pausiert erstmals nach 34 Jahren

Das Grips Theater will wieder öffnen, verzichtet aber vorerst auf Aufführungen des bekannten Musicals «Linie 1».

Das Haus plant vor allem Stücke für Kinder. «Kinder und Jugendliche sind in dieser Krise lange aus dem Blick geraten», erklärte Harpain. Anfang September soll «Das Leben ist ein Wunschkonzert» uraufgeführt werden - darin gehe es um ein Mädchen in einer «sehr isolierten, krisenbehafteten Situation».

Theaterbetrieb in Berlin läuft langsam wieder an

Bundesweit hatten Theater wegen der Pandemie schließen müssen. In Berlin läuft der Betrieb langsam wieder an. Um ausreichend Abstand zu halten, werden weniger Karten verkauft als sonst. Auch im Grips dürfen weniger Zuschauer in den Saal. Etwa die Hälfte der Belegschaft soll in Kurzarbeit bleiben, wie Harpain mitteilte.