Volksbühne zeigt in der Corona-Spielzeit acht Inszenierungen

Für die weiter von Corona-Bedingungen geprägte Spielzeit 2020/21 plant die Volksbühne Berlin acht Inszenierungen im Großen Haus. Die Platzkapazität wird dafür auf 130 Sitze reduziert. Sonst passen bis zu 800 Menschen in das Theater.

Eröffnen soll die Spielzeit Hausregisseurin Lucia Bihler am 11. September mit «Iphigenie. Traurig und geil im Taurerland» nach Euripides und Stefanie Sargnagel. Die Wiener Autorin interessiere dabei das Widerständige der Figur, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag (18. Juni 2020).

Am 1. Oktober folgt erneut eine antike Vorlage, wenn Schauspieldirektor Thorleifur Örn Arnarsson «Die Orestie» nach der Tragödie von Aischylos auf die Bühne bringt. Er hatte bereits mit «Eine Odyssee» nach Homer ein antikes Stück aktualisiert.

Einen ähnlichen Weg geht Eugene O'Neill, der die Saga-Vorlage mit «Mourning becomes Electra» («Trauer muss Elektra tragen») in eine Soap umwandelte. Regisseurin Pınar Karabulut ist für die Premiere am 16. Oktober verantwortlich. Claudia Bauer hat sich für Januar mit «Metamorphosen. [overcoming mankind]» Verwandlungsgeschichten von Ovid vorgenommen. «Die Schutzbefohlenen» von Elfriede Jelinek wird Regisseur Stefan Pucher inszenieren. Die Premiere ist für März geplant.