Theatertreffen im Netz: Sechs Aufführungen als Abruf

Das virtuelle Theatertreffen eröffnet am 1. Mai mit der Bochumer Inszenierung «Hamlet» in der Regie von Johan Simons. Gezeigt werden außerdem «Anatomie eines Suizids» in der Regie von Katie Mitchell, «Die Kränkungen der Menschheit» in der Regie von Anta Helena Recke, «Süßer Vogel Jugend» in der Regie von Claudia Bauer, «Chinchilla Arschloch, waswas» in der Regie von Helgard Haug und «The Vacuum Cleaner» in der Regie von Toshiki Okada.