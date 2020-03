Werkstätten der Berliner Theater stellen Schutzmasken her

Die Idee, während der Corona-Krise Schutzmasken und -kleidung in Berlin zu produzieren , hatten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus vorgestellt. Die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) findet das gut: «Wir sind im Austausch mit den Branchenverbänden und Innungen, um nach Wegen zu suchen, wie Unternehmen und Selbstständige in der Textilwirtschaft bei der Produktion von dringend benötigter Schutzausrüstung unterstützen können», sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm am Freitag.