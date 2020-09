Unzumutbar: Bericht über Staatliche Ballettschule Berlin

Nach internen Vorwürfen über Demütigungen und Drohungen gegen Kinder und Jugendliche an der Staatlichen Ballettschule und der Schule für Artistik fordern Experten eine grundlegende Reform der Berliner Elite-Institution.

Die Schule müsse demokratisiert werden. Schüler, Eltern und das Kollegium sollten ein Mitspracherecht haben, heißt es in dem Experten-Bericht vom Montag (07. September 2020). Über Jahre seien seelische und körperliche Verletzungen ohne Konsequenzen geblieben. An der 1951 in Ost-Berlin gegründeten Ballettschule werden von Kindesalter an Balletttänzer und -tänzerinnen ausgebildet. 1991 wurde sie mit der Schule für Artistik fusioniert.