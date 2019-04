Komische Oper holt Regisseur Serebrennikov nach Berlin

Die Komische Oper holt den am Montag aus seinem Hausarrest entlassenen, russischen Regisseur Kirill Serebrennikow nach Berlin.

Serebrennikow werde in der nächsten Spielzeit Igor Strawinskys Oper «The Rake's Progress» inszenieren, kündigte Intendant Barrie Kosky am 09. April 2019 an. Er habe am Montag Kontakt zu Serebrennikow gehabt, der Regisseur habe sehr froh geklungen. Kosky äußerte sich zuversichtlich, dass der Russe auch ausreisen dürfe.