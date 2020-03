Cast für «Ich war noch niemals in New York» komplett

Die Besetzung für das Musical mit den Hits von Udo Jürgens «Ich war noch niemals in New York» ist vollständig. Jochen Schropp übernimmt die Rolle des Costa.

Jochen Schropp steht das erste Mal für ein großes Musical von Stage Entertainment auf der Bühne. In den weiteren Hauptrollen werden Sophie Berner, Andreas Köhler, Ilona Schulz, Bernd E. Jäger van Boxen und Johannes Huth im Charlottenburger Theater des Westens zu sehen sein. «Ich war noch niemals in New York» ist ab 14. Mai 2020 in Berlin zu sehen.