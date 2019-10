Vorverkauf für Musical «Ich war noch niemals in New York» gestartet

Nach einer umjubelten Uraufführung kehrt das Musical der Stage Entertainment «Ich war noch niemals in New York» mit einem neu gestalteten Bühnenbild und neuer Choreografie wieder in das Theater des Westens zurück. Am 14. Mai 2020 erlebt die Hommage an das Lebenswerk von Udo Jürgens erneut Premiere. Bis Herbst 2020 kann das Publikum dann die größten Hits des Ausnahmetalents wie «Aber bitte mit Sahne», «Mit 66 Jahren», «Vielen Dank für die Blumen» und «Ich war noch niemals in New York» im Musical live in der City-West erleben. Tickets gibt es ab sofort auf Berlin.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.