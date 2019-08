Sie befinden sich hier: Startseite Tickets Musical Nachrichten

100 Jahre Friedrichstadt-Palast: Tänzchen vor dem Reichstag

Ein kunstvolles Tänzchen in Frosch-Kostümen - und das mitten in Berlin vor dem Reichstagsgebäude: Profi-Tänzer haben am 14. August 2019 in der Hauptstadt bei Touristen und Einheimischen Aufsehen erregt.

Zurück Weiter © dpa 14.08.2019, Berlin: Die Tänzerinnen vom Friedrichstadt-Palast besuchen einen Späti bei einem Pressetermin zum Jubiläumsjahr, in dem der Palast auf seine 100 Jahre währende Geschichte zurückblickt.

Neben zwei auf Fahrrädern turnenden Fröschen war zum Beispiel auch eine Frau im ausgefallenen Zebrakostüm dabei. Mit schwarz-weißer Mähne auf dem Kopf präsentierte sie sich in einem Friseurgeschäft. Drei Tänzerinnen machten es sich in hautengen Catsuits und mit riesigen Kopfbedeckungen vor einem Späti in Berlin-Mitte an einer Kreuzung bequem.

Unterwegs waren die Tänzerinnen vom Friedrichstadt-Palast zu dessen 100-jährigem Jubiläum in diesem Jahr. Die Kostüme stammen aus der Vivid Grand Show, die nach der Sommerpause wieder gezeigt wird. Der Friedrichstadt-Palast gehöre seit 100 Jahren zu dieser Stadt und sei genauso ein Wahrzeichen Berlins wie ein Späti oder das Brandenburger Tor, sagte ein Sprecherin.

Bild: Adam Berry Vivid - Grand Show | Friedrichstadt-Palast Vivid ist eine Liebeserklärung an das Leben. Mit über 100 wundervollen Künstler*innen auf der größten Theaterbühne der Welt. Mit zwölf Millionen Euro Produktionsbudget wurden fantastische Kostüm- und Bühnenbilder in beispiellosen Dimensionen geschaffen. mehr