Jeden Sommer verwandelt sich Berlin für eine Woche in eine Hochburg der Poesie. Über 150 Dichter und Künstler aus aller Welt kommen zum Poesiefestival Berlin und präsentieren aktuelle Tendenzen zeitgenössischer Dichtkunst.

Zheng Xiaoqiong ist zu Gast beim 19. Poesiefestival in Berlin

Neben dem Buch hat sich die Poesie längst auch andere Präsentationsformen gesucht und experimentiert munter mit Theater, Performance, Musik, Tanz, Film und digitalen Medien. Das Festival macht Poesie erlebbar, in ihrer ganzen Formenvielfalt. Das Poesiefestival zeigt, welche Kraft und Inspirationsquelle die Poesie besitzt. Es verschafft der Sprachkunst Aufmerksamkeit, beschreitet neue Wege der Präsentation, Publikation und Distribution und erreicht weltweite Ausstrahlung. Hier treffen sich auch Direktoren von Poesiefestivals aus aller Welt. Das Festival Berlin findet seit 2000 statt und wird vom Hauptstadtkulturfonds unterstützt.

Highlights des vergangenen Jahres

Zu den Höhepunkten 2018 gehörten die Auftaktveranstaltung «Weltklang – Nacht der Poesie», welche internationale Dichtkunst in einem vielsprachigen Konzert vereinte, die «Berliner Rede zur Poesie», gehalten von Elke Erb mit dem Titel «Das Gedicht ist, was es tut» sowie «Elegie und Aufbruch» mit dem Künstler Ai Weiwei, dem Autor Yang Lian und der Dichterin Zheng Xiaiqiong. Das Programm für 2019 folgt in Kürze.