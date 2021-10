Literaturpreis «Christine» geht an Mely Kiyak

Die Berliner Autorin und Publizistin Mely Kiyak erhält für ihr Buch «Frausein» den Literaturpreis «Christine».

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben, wie das Netzwerk BücherFrauen am Donnerstag (21. Oktober 2021) auf der Frankfurter Buchmesse bekanntgab. Das Buch habe durch seine inhaltliche Ausrichtung und durch seine gesellschaftliche Relevanz überzeugt, heißt es in der Begründung der Jury. «"Frausein" macht Mut, den eigenen Weg zu gehen, eigenständig und unabhängig.» Kiyak trage mit ihrem Buch zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung von Frauen und Mädchen bei.