Julia Blesken erhält 1. Kirsten-Boie-Preis

Die Berliner Autorin Julia Blesken erhält den 1. Kirsten-Boie-Preis für Kinderliteratur für ihr Manuskript «Auf dem Weg nach Kolomoro».

«Die Autorin Julia Blesken entwirft ihre Figuren liebevoll und entlässt sie dann ins Leben, um zu beobachten, wie sie damit klarkommen - ein literarisches Verfahren, das sich aufs schönste bewährt», teilte die Jury am 02. Juni 2020 mit. In dem Kinderbuch hat das Mädchen Jennifer ihrem Großvater versprochen, seine Asche dort zu verstreuen, wo er sich im Leben am wohlsten gefühlt hatte, in seiner Gartenkolonie.